En direct

19:09 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Pfastatt ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,86% des suffrages dans la commune. Une performance à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,84% pour Yannick Jadot, 1,48% pour Fabien Roussel et 1,35% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,96% à Pfastatt, contre 20,87% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Pfastatt avant les européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pfastatt semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Pfastatt ? Pfastatt avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,01%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 26,18% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 45,3% contre 54,7%. Le RN ne convainquait pas plus à Pfastatt un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 24,08% au premier tour, contre 31,47% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de voix, avec 57,07% sur l'unique circonscription recouvrant Pfastatt.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes à Pfastatt Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Pfastatt, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, récoltant 27,58% des voix contre Nathalie Loiseau à 20,87% et Yannick Jadot à 12,24%. C'étaient alors 818 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Analyse socio-économique de Pfastatt : perspectives électorales A mi-chemin des européennes, Pfastatt regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 237 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 472 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 678 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,02 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 733 résidents étrangers, Pfastatt se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2273,9 euros/mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Pour résumer, Pfastatt incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Pfastatt Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des élections précédentes ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, sur les 3 096 personnes en âge de voter à Pfastatt, 56,03% étaient restées chez elles. L'abstention était de 62,1% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Pfastatt, 76,9% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes à Pfastatt sont lancées À Pfastatt, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'abstention. L'inflation serait par exemple capable d'impacter le pourcentage de participation à Pfastatt. Pour le premier tour de la présidentielle, 31,65% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 34,09% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 61,3% au premier tour. Au deuxième tour, 63,66% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.