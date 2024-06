En direct

19:06 - À Mulhouse, quels sont les scénarios de reports du score Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 6,03% à Mulhouse, contre 22,41% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les études sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Mulhouse, la Nupes avait en effet accumulé 30,23% des votes au total sur les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Une percée à affiner avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Mulhouse lors des européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette européenne. À Mulhouse, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 21,77% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,76% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les habitants de Mulhouse penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Avec 17,76%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Mulhouse au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La patronne du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 36,06% et 25,15% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 65,8% contre 34,2% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 15,33% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats LREM réuniront 31,36% des voix. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler évident au moment du scrutin de ce 9 juin. Nathalie Loiseau l'emportait à Mulhouse lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 22,41%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 21,77% des votes.

11:45 - Mulhouse aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Mulhouse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Le taux de chômage à 25,46% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 41,41% de population active et une densité de population de 4976 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 1993,79 € par mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 22,05% et d'une population immigrée de 26,09% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,23% à Mulhouse, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Mulhouse L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des élections passées. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 20 195 personnes en âge de voter à Mulhouse, 58,29% étaient restées chez elles. L'abstention était de 67,11% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Mulhouse : l'abstention en question Le niveau d'abstention constituera l'un des critères importants de ces élections européennes 2024 à Mulhouse. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 63,64% au premier tour et seulement 65,12% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 33,71% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 38,13% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour.