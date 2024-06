En direct

19:10 - À Pia, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait obtenu 3,61% à Pia, contre 13,5% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Pia, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,01% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Pia pour les candidats de Bardella ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera déterminant pour cette élection européenne, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les sondages annoncent un Jordan Bardella à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait l'amener à 53% à Pia, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Pia ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin le plus récent apporte des indices précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Pia. Le parti frontiste avait fini en tête dans la localité avec 44,91% au premier round. Il gagnait ensuite avec 67,08% au deuxième. Le RN avait dépassé les prétendants étiquetés Ensemble ! Avec 19,55% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (18,01%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (32,92%) au second (Pia ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un résultat plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente. La candidate avait accumulé 44,38% au premier tour et 67,46% au deuxième dans la commune.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? 43,15% des voix s'étaient portées vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 13,5% et Manon Aubry à 8,65%. Le RN avait glané ainsi pas moins de 1327 habitants de Pia passés par les bureaux de vote.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Pia : ce qu'il faut savoir Dans la commune de Pia, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,77% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,36%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 981 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,98%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,21%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Pia mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,87% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Pia Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens passés. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 3 223 personnes en capacité de participer à une élection à Pia avaient pris part au scrutin (soit 46,92%). Le taux de participation était de 36,6% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Pia L'une des clés des européennes 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Pia. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 7 751 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 26,14% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 26,7% au second tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 61,87% au premier tour. Au second tour, 62,04% des électeurs ne se sont pas déplacés. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des foyers français sont capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Pia .