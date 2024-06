En direct

19:17 - Les électeurs de la coalition de gauche scrutés La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la Nupes avait obtenu 18,03% des suffrages si on compte l'ensemble des électeurs des 2 découpant la ville. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,1% à Picauville, contre 21,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Picauville pour le RN de Jordan Bardella ? La part des électeurs en faveur du RN sera l'observation majeure localement pour ces élections. À Picauville, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,14% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,5% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour les européennes C'est probalement l'élection suprême qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle terminait à 31,5% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 31,37% et 13,91% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,1% contre 50,9%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 24,66% des votes sur place, contre 28,39% en moyenne pour les candidats Les Républicains répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, il échouait également, laissant la première place aux candidats rivaux avec 66,11%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Picauville Regarder en arrière apparait encore comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections européennes à l'époque. Le bulletin avait séduit 32,14% des votes, soit 315 voix, face à Nathalie Loiseau à 21,22% et François-Xavier Bellamy à 8,98%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Picauville Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Picauville comme dans toute la France. Avec une population de 3 237 habitants répartis dans 1 767 logements, cette commune présente une densité de 174 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 141 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 976 foyers fiscaux. Dans la commune, 31 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,4 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,18% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2042,36 € par mois, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. Finalement, Picauville incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Picauville L'observation des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 52,42% des personnes en capacité de voter à Picauville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 60,58% il y a 10 ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Picauville À Picauville, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen. L'inflation et ses conséquences sur la vie des ménages pourraient avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Picauville. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,25% dans la localité. La participation était de 70,6% au premier tour, ce qui représentait 1 575 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 44,02% au premier tour. Au second tour, 40,96% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Picauville pour les européennes ?