Résultat des européennes à Picquigny : l'élection 2024 en direct

18:28 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Picquigny ? On note que Picquigny fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 44,65% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les scores de 2022 à analyser pour les résultats de ce soir Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste de la France à Picquigny lors de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 38,72% des suffrages au 1er round. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la cheffe de file de l'ancien Front national qui l'emportait à Picquigny avec 58,02%, devant Emmanuel Macron à 41,98%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 27,39% des voix sur place, contre 38,94% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,97%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, 213 habitants de Picquigny passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste Bardella avait convaincu 44,65% des voix devant Nathalie Loiseau à 11,53% et Yannick Jadot à 7,97%.

11:45 - Picquigny et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Picquigny, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 132 habitants/km² et 45,77% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 11,5% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (78,45%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 410 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,53%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,17%) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Picquigny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,01% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Elections européennes précédentes à Picquigny : le niveau de participation Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Pour comprendre le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des élections passées. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 41,56% des électeurs de Picquigny. Le taux d'abstention était de 55,22% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Picquigny pour les européennes Le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères décisifs des élections européennes 2024 à Picquigny. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 49,36% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Picquigny ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 84,42% dans la localité. Le taux de participation était de 82,33% au deuxième tour, soit 708 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.