Résultat des européennes à Pierres : l'élection 2024 en direct

Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Pierres, à 24,89%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 20,75% et Yannick Jadot à 12,3%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pierres

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pierres mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,9% ont plus de 60 ans. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (83,54%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 047 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (20,79%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,57%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Pierres mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,03% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.