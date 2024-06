Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 2,46% à Piney, contre 17,86% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Piney, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,4% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Qui vont adopter les supporters de la droite à Piney ?

A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes 2024 sera très observé. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Piney semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Le RN y a peut-être atteint son maximum…