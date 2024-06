Résultat des européennes à Pirou : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 15,81% des bulletins dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,24% à Pirou, contre 24,42% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella regardés de près à Pirou Le score du Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. À Pirou, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 31,87% au terme du vote européen et Marine Le Pen 31,25% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la présidentielle à Pirou Pirou avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 31,25%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 32,5% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 48,02% contre 51,98%. Le RN ne convainquait pas plus à Pirou un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 24,19% au premier tour, contre 35,81% pour le binôme La République en Marche. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Pirou Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Pirou, à 31,87%, soit 218 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 24,42% et François-Xavier Bellamy à 8,77%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pirou À Pirou, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec 23% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,26%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (77,62%) met en exergue le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (65,39%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 746 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,82%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (14,75%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 56,9%, comme à Pirou, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières européennes à Pirou Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques passées. En 2019, pendant les européennes, 52,47% des inscrits sur les listes électorales de Pirou (Manche) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 45,93% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Pirou À Pirou, le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères décisifs du scrutin européen 2024. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,99% au sein de la commune, contre une participation de 73,77% au premier tour, soit 1 063 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,73% au premier tour et seulement 49,1% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Pirou ? Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?