Résultat des européennes à Pissos : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Rassemblement national : quel résultat à Pissos à l'issue des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les sondages prévoient un RN à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque de 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'amener à 35% à Pissos, soit 10 points de plus également que ses 25,45% au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Marine Le Pen en première position il y a deux ans à Pissos La communauté électorale de Pissos avait plébiscité Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022. La cheffe de l'ancien Front national finissait avec 26,78% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,63% contre 50,37%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 24,78% des suffrages sur place, contre 28,42% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,41%).

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Pissos il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait fini première des européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 25,45% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 15,88% et Yannick Jadot à 12,48%.

11:45 - Analyse socio-économique de Pissos : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Pissos comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 468 habitants répartis dans 930 logements, ce village présente une densité de 10 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 125 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 960 foyers fiscaux. Dans le village, 14,25 % des résidents sont des enfants, et 34,14 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 50,0% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,9% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 325,59 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pissos incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Pissos : étude du taux de participation aux élections européennes Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. En 2019, durant les élections européennes, parmi les 653 inscrits sur les listes électorales à Pissos, 56,29% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 46,43% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Pissos : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Pissos ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,33% au premier tour et seulement 46,96% au deuxième tour. Au second tour de la présidentielle, 76,54% des électeurs dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 78,87% au premier tour, c'est-à-dire 911 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.