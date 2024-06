Résultat des européennes à Plaisance : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Plaisance pour ces européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 8% à Plaisance, contre 24,33% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Plaisance, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,55% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Plaisance pour les candidats RN ? Indicateur clé pour ce dimanche : Plaisance compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,5% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,8% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La patronne de l'ancien Front national l'emportait avec 25,8% au 1er tour contre 24,25% pour Emmanuel Macron et 19,05% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,99% contre 56,01%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 25% des suffrages sur place, contre 29,52% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (52,26%).

12:45 - 26,5% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Plaisance Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. 26,5% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 24,33% et Yannick Jadot à 11,33%. Le mouvement eurosceptique était arrivé en tête avec 159 électeurs de Plaisance.

11:45 - Les enjeux locaux de Plaisance : tour d'horizon démographique Comment la population de Plaisance peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Dans le bourg, 20% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 43,36% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (65,07%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 678 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,52%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,53%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Plaisance mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,53% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Plaisance Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des élections précédentes ? Pendant les élections européennes 2019, 42,3% des personnes en capacité de voter à Plaisance avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 52,56% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes à Plaisance sont lancées À Plaisance, l'un des critères importants des européennes sera indiscutablement le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,55% au premier tour. Au deuxième tour, 45,71% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Plaisance ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 193 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,72% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 24,06% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.