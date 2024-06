En direct

19:16 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Plestin-les-Grèves ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 7,53% à Plestin-les-Grèves, contre 21,88% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa percée lors des dernières élections législatives. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Plestin-les-Grèves, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,6% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Plestin-les-Grèves, entre les 21,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,66% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,02% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Plestin-les-Grèves ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé pour cette européenne, localement, comme dans le reste du pays. Les sondages annoncent une liste RN entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'approcher de 27% à Plestin-les-Grèves, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Dans la commune de Plestin-les-Grèves, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 18,28%, la patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,66% et 23,95% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 34,46% contre 65,54%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,07%, alors que les candidats LREM obtiendront 32,02% des voix. Plestin-les-Grèves optera d'ailleurs pour un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 50,87%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Plestin-les-Grèves Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Plestin-les-Grèves lors des précédentes élections européennes, avec 21,88% des suffrages. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 17,43% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 14,62%.

11:45 - Plestin-les-Grèves : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Plestin-les-Grèves, les élections sont en cours. Dotée de 2 834 logements pour 3 635 habitants, la densité de la commune est de 104 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 238 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 462 foyers fiscaux. Dans la ville, 11,03 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 47,13 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,73% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 58,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 902,07 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Plestin-les-Grèves manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - À Plestin-les-Grèves, quelle participation aux élections européennes ? Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Au cours des précédents scrutins européens, les 3 732 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 64,39% des inscrits sur les listes électorales de Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor) avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 53,96% il y a dix ans.

09:30 - Les élections européennes à Plestin-les-Grèves sont lancées À Plestin-les-Grèves, le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,36% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 20,59% au second tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,12% au premier tour. Au deuxième tour, 38,6% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Plestin-les-Grèves cette année ?