Résultat des européennes à Pleumartin : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national favori à Pleumartin pour les européennes ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Pleumartin. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prédire plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Pleumartin plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Pleumartin avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,46%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 27,46% des votes. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 48,8% contre 51,2%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 24,05% au premier tour, contre 35,65% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Pleumartin, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - 24,71% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Pleumartin Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste portée par Jordan Bardella qui avait terminé en tête des européennes il y a cinq ans à Pleumartin, avec 24,71% des suffrages, soit 128 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,18% qui avait elle-même devancé la liste Manon Aubry avec 11,78%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Pleumartin Dans les rues de Pleumartin, les élections sont en cours. Avec une population de 1 204 habitants répartis dans 694 logements, ce bourg présente une densité de 51 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 717 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (70,75 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 44,53% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 52,17% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 918,29 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pleumartin incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Pleumartin : les chiffres clés Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014. Au cours des dernières années, les 1 214 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, sur les 551 personnes en âge de voter à Pleumartin, 64,6% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 53,39% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Election à Pleumartin : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères importants des européennes sera immanquablement le niveau de participation à Pleumartin. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,86% au premier tour. Au second tour, 51,67% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Pleumartin ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 875 personnes en âge de voter dans la localité, 79,09% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 80,55% au deuxième tour, c'est-à-dire 704 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.