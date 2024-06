Résultat des européennes à la Roche-Posay : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de la Roche-Posay : perspectives électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Roche-Posay révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 25% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 41,75% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (41,27%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 699 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,99%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,21%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 43,54%, comme à la Roche-Posay, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.