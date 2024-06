Résultat des européennes à Ploërdut : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Ploërdut pour ces européennes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Ploërdut, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,87% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,35% à Ploërdut, contre 22,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Ploërdut avant les européennes Le score en faveur du RN sera l'observation majeure pour ces élections 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Les enquêtes d'opinion imaginent une liste Jordan Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'approcher de 28% à Ploërdut, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait calmer les projections les plus expéditives.

15:02 - Les habitants de Ploërdut plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 25,91% et Jean-Luc Mélenchon avec 25,47% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Ploërdut. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 21,98%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,67% contre 53,33%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 20,19%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 33,57% des voix. Ploërdut choisira d'ailleurs un binôme La République en Marche au second tour, vainqueur localement avec 50,37%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait toujours comme logique au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Nathalie Loiseau gagnait à Ploërdut lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 22,22%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,84% des suffrages.

11:45 - Ploërdut et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Ploërdut, les élections sont en cours. Avec ses 10,33% d'agriculteurs pour 1 243 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 97 entreprises, Ploërdut est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 24 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 11,24 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 41,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 35,0% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 748,37 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Ploërdut manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Ploërdut : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Au moment des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,29% au sein de Ploërdut (Morbihan). Le taux d'abstention était de 57,96% lors du scrutin européen de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Ploërdut, 63,34% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Abstention à Ploërdut : les leçons des précédentes élections Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs décisifs des élections européennes à Ploërdut. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 74,21% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 73,47% au second tour, ce qui représentait 698 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Ploërdut (56160).