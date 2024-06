Résultat des européennes à Plombières-les-Bains : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Plombières-les-Bains ? Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion calculent une progression moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 36% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage RN à Plombières-les-Bains ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Plombières-les-Bains au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 28,98% des suffrages au 1er tour. Au deuxième tour du scrutin, c'est encore la cheffe du Rassemblement national qui avait le plus convaincu à Plombières-les-Bains avec 50,27%, devant Emmanuel Macron à 49,73%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 16,01% des voix sur place, contre 49,72% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (74,79%).

12:45 - À Plombières-les-Bains, Jordan Bardella en première position en 2019 Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 26,28% des suffrages, soit 175 voix, face à Nathalie Loiseau à 23,57% et Yannick Jadot à 12,61%.

11:45 - Élections européennes à Plombières-les-Bains : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Plombières-les-Bains, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 571 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 148 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 420 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (55,71 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 36,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 45,24% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1770,29 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Plombières-les-Bains montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Europe.

10:30 - Etude de la participation aux élections européennes à Plombières-les-Bains Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Plombières-les-Bains, 68,41% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 44,9% des votants de Plombières-les-Bains (Vosges), contre un taux d'abstention de 48,09% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Plombières-les-Bains : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des clés du scrutin européen sera incontestablement l'étendue de la participation à Plombières-les-Bains. Le conflit armé entre Israël et la Palestine est en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Plombières-les-Bains . En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 331 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,93% étaient allés voter. La participation était de 76,48% au second tour, c'est-à-dire 1 018 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 53,92% au premier tour et seulement 46,57% au second tour.