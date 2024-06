En direct

19:16 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi au Val-d'Ajol pour ces européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait atteint 4,04% au Val-d'Ajol, contre 19,32% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa performance lors des législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement au Val-d'Ajol, le binôme Nupes avait en effet cumulé 12,46% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,69% pour Yannick Jadot, 1,75% pour Fabien Roussel et 1,84% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (3,23% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (7,83% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,68% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes au Val-d'Ajol ? Le nombre d'électeurs en faveur de Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. Si dans toute la France, les sondages dessinent une progression du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 38% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement au Val-d'Ajol ? L'élection présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La candidate de l'ancien Front national prenait la tête avec 31,06% au premier round contre 28,96% pour Emmanuel Macron et 13,8% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, elle conservait son avantage avec 50,72% contre 49,28%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 17,69% des suffrages sur place, contre 52,40% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 74,62%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, au Val-d'Ajol, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, cumulant 28,82% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 19,32% et François-Xavier Bellamy à 11,24%. C'étaient alors 464 votants qui l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Le Val-d'Ajol et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Au Val-d'Ajol, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec un pourcentage de 25% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,44%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (67,72%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 676 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,94%) met en évidence des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,21%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction au Val-d'Ajol mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,07% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Au Val-d'Ajol, quelle abstention aux européennes ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? À travers tout le pays, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. Au Val-d'Ajol, 61,82% des habitants avaient participé. L'observation des élections antérieures permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En 2019, à l'occasion des européennes, 1 779 personnes habilitées à voter au Val-d'Ajol avaient participé à l'élection (soit 53,73%), contre une participation de 47,74% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter au Val-d'Ajol : la participation au cœur des préoccupations L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera l'étendue de la participation au Val-d'Ajol. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,71% au premier tour. Au deuxième tour, 51,01% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,04% des électeurs de la commune. L'abstention était de 23,88% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.