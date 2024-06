En direct

19:12 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Plonéour-Lanvern ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Plonéour-Lanvern, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,73% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 7,77% à Plonéour-Lanvern, contre 24,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Plonéour-Lanvern avant les européennes Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette européenne 2024. Les sondages d'intentions de vote imaginent une liste Jordan Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le porter à 25% à Plonéour-Lanvern, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a visiblement enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus farfelues.

15:02 - Les dernières tendances à Plonéour-Lanvern Marine Le Pen terminait loin derrière dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 18,67% contre 31,17% pour Emmanuel Macron et 24,29% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron finissant à 66,34% contre 33,66% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,99%, alors que les candidats Nupes obtiendront 32,73% des voix. Plonéour-Lanvern optera d'ailleurs pour un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 51,40%.

12:45 - Que retenir des européennes à Plonéour-Lanvern en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Plonéour-Lanvern était composé de la liste de Jordan Bardella avec 15% des suffrages, en troisième position, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 19,95% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,08%, couronnée sur place.

11:45 - Plonéour-Lanvern : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des élections européennes, Plonéour-Lanvern fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 347 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 408 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 820 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,41 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 37,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,87%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2112,43 € par mois. En somme, Plonéour-Lanvern incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Plonéour-Lanvern ? Au fil des dernières années, les 6 535 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 55,57% des personnes en capacité de participer à une élection à Plonéour-Lanvern avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,75% pour les élections européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Plonéour-Lanvern L'abstention sera l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Plonéour-Lanvern. Le conflit militaire israélo-palestinien ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Plonéour-Lanvern. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 19,99% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,87% au premier tour et seulement 45,19% au second tour.