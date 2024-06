En direct

19:09 - Sur qui vont se rabattre les 29,26% de la Nupes à Ploufragan ? L'autre source de doute de ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Ploufragan, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,26% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 7,61% à Ploufragan, contre 23,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Ploufragan avant les européennes Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très instructif. Les sondages d'intentions de vote annoncent un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Théoriquement, cette tendance doit l'amener à 27% à Ploufragan, soit 10 points de plus également que ses 17,2% dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les inscrits de Ploufragan plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 31,86% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,31% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Ploufragan. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 20,07%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 34,12% contre 65,88%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,75%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 29,26% des voix. Ploufragan choisira d'ailleurs un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueur localement avec 50,92%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Ploufragan il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste Bardella finissant deuxième à 17,2% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 23,28%.

11:45 - Élections à Ploufragan : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Ploufragan, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,4% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (82,84%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 4 420 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,54%) met en lumière des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,53%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ploufragan mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,22% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Ploufragan : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%. Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? Lors des européennes 2019, le taux de participation atteignait 57,71% au niveau de Ploufragan. Le taux de participation était de 45,17% pour les européennes de 2014.

09:30 - Participation à Ploufragan : les leçons des précédentes élections À Ploufragan, la participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe serait susceptible d'impacter le pourcentage de participation à Ploufragan (22440). A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 8 483 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 22,34% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 21,53% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,99% au premier tour. Au deuxième tour, 47,63% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Ploufragan ?