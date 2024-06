En direct

19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Saint-Brieuc, qui va bénéficier du vote Nupes ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était arrogée 24,41% à Saint-Brieuc, contre 8,43% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Brieuc, le binôme Nupes avait en effet réuni 33,41% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,37% pour Yannick Jadot, 3,26% pour Fabien Roussel et 2,61% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Brieuc, entre les 24,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,99% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Brieuc, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. À Saint-Brieuc, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 14,58% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 14,96% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Saint-Brieuc plutôt pour Macron il y a deux ans La commune de Saint-Brieuc avait opté pour Marine Le Pen à 14,96% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la candidate avec 30,22% et 27,49% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 27,9% contre 72,1%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,05%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 33,41% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, des européennes très instructives Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Brieuc lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 24,41% des voix. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 17,99% dans la commune. Jordan Bardella terminait troisième, avec 14,58%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Brieuc : un éclairage démographique A la mi-journée des élections européennes, Saint-Brieuc regorge de diversité et d'activités. Avec ses 44 224 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 3 069 entreprises, Saint-Brieuc permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (35,36 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 3 404 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 9,18%, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 561 € par an, la ville affiche un taux de chômage de 16,64%, annonçant une situation économique instable. Ainsi, Saint-Brieuc incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Elections européennes précédentes à Saint-Brieuc : état des lieux de l'abstention Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des scrutins européens précédents ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 47,6% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Brieuc avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 55,87% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Saint-Brieuc À Saint-Brieuc, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 29 232 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 30,29% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 29,08% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,21% au premier tour et seulement 50,17% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Brieuc (22000).