En direct

19:11 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Plouguerneau convoité à gauche L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? La réserve de voix apparaît comme importante à Plouguerneau. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Plouguerneau, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,71% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,42% à Plouguerneau, contre 24,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Plouguerneau avant les européennes Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella tout proche des 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Plouguerneau plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Plouguerneau lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,92%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,42%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 34,29% contre 65,71%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,76% au premier tour, contre 33,74% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Plouguerneau, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau l'avait emporté à Plouguerneau lors des élections européennes à l'époque, avec 24,9%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella à la seconde place avec 19,93% des suffrages.

11:45 - Les enjeux locaux de Plouguerneau : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Plouguerneau comme partout ailleurs. Avec ses 6 682 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 330 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 878 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 29 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 31,43 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 38,94% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1396,64 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Plouguerneau, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Plouguerneau : quelles tendances ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Plouguerneau, 67,06% des votants avaient participé. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections passées. Lors des dernières élections européennes, 2 986 personnes habilitées à voter à Plouguerneau avaient pris part à l'élection (soit 53,35%). Le taux de participation était de 43,66% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Plouguerneau ? L'une des clés des élections européennes 2024 sera l'étendue de l'abstention à Plouguerneau. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 5 748 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 78,51% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,07% au deuxième tour, soit 4 490 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,31% au premier tour et seulement 49,06% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Plouguerneau ? Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?