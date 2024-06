En direct

19:14 - À Plouha, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 convoité Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 21,65% à Plouha, contre 7,71% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés à Plouha, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,99% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Plouha, entre les 21,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,29% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,74% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Plouha, un favori aux européennes ? Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Plouha. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Plouha Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans à Plouha au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 21,03% contre 28,29% pour Emmanuel Macron et 21,4% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,65% contre 60,35%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 16,35%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 26,99% des voix. Plouha se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 50,56%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Plouha, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,65% des suffrages exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 20,89% et Yannick Jadot avec 14,88%.

11:45 - Comment la composition démographique de Plouha façonne les résultats électoraux ? Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Plouha, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 4 596 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 290 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (55,28 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 48,99% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 24,32% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 793,58 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Plouha incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Plouha Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%. Au cours des scrutins européens précédents, les 4 685 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de 2019, 2 390 électeurs de Plouha (Côtes-d'Armor) avaient pris part au scrutin (soit 58,81%). Le taux de participation était de 50,9% pour les européennes de 2014.

09:30 - Election à Plouha : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Plouha ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière énergétique et économique sont notamment en mesure de pousser les électeurs de Plouha (22580) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,29% au sein de la commune. L'abstention était de 23,18% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,65% au premier tour. Au deuxième tour, 43,21% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Plouha pour les élections européennes ?