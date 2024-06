Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella aux européennes sera très commenté. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 28% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

Ce sont Emmanuel Macron avec 28,17% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,12% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle en 2022 à Plouigneau. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 21,52%. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 62,98% contre 37,02% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Plouigneau, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes s'imposer avec 33,10%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 15,31%. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Plouigneau

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Plouigneau comme partout. Avec ses 5 057 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 286 entreprises, Plouigneau se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 28,0 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 41,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,36%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 27 126 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, Plouigneau incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.