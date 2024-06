En direct

19:14 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Plourin-lès-Morlaix ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann avait atteint 9,5% à Plourin-lès-Morlaix, contre 24,12% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Plourin-lès-Morlaix, le binôme Nupes avait en effet réuni 35,24% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Plourin-lès-Morlaix, entre les 24,12% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,02% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,24% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Plourin-lès-Morlaix ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si on s'en tient à la progression du RN prévue par les sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci devrait se situer à environ 23% à Plourin-lès-Morlaix. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà arrachés par le parti dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut encore croître.

15:02 - Les électeurs de Plourin-lès-Morlaix plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 17,02% contre 31,02% pour Emmanuel Macron et 25,58% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 70,37% contre 29,63% pour Le Pen au second tour sur place. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,42%, alors que les candidats Nupes obtiendront 35,24% des voix. Plourin-lès-Morlaix optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 50,66%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Plourin-lès-Morlaix Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Plourin-lès-Morlaix lors des précédentes élections européennes, avec 24,12% des suffrages. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 17,99% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 13,19%.

11:45 - Plourin-lès-Morlaix et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Comment les habitants de Plourin-lès-Morlaix peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 12,02% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 38,47% de population active et une densité de population de 106 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (83,77%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 869 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,15%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,3%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Plourin-lès-Morlaix mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,28% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Plourin-lès-Morlaix : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 4 780 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 60,29% des inscrits sur les listes électorales de Plourin-lès-Morlaix (Finistère) s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 48,01% lors du scrutin européen de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, la participation aux européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Participation à Plourin-lès-Morlaix : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement le taux de participation à Plourin-lès-Morlaix. La guerre entre Israël et la Palestine pourrait entre autres impacter la participation à Plourin-lès-Morlaix (29600). Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,05% des électeurs de la commune. La participation était de 79,62% au premier tour, c'est-à-dire 2 708 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.