Résultat des européennes à Plouvorn : l'élection 2024 en direct

11:45 - Plouvorn : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Plouvorn révèlent des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,87%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 535 € par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 054 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,26%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,91%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Plouvorn mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,46% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.