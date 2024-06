Résultat des européennes à Pluherlin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Pluherlin, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 21,22% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,9% à Pluherlin, contre 21,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Pluherlin ? On remarque que Pluherlin fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,11% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,23% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour les européennes Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Pluherlin avec 22,23% contre 32,58% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 40,53% contre 59,47%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Pluherlin quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,05% au premier tour, contre 38,17% pour le binôme Régionaliste. Sur la commune de Pluherlin, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - À Pluherlin, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 23,11% des voix s'étaient portées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,15% et Yannick Jadot à 14,1%. Le RN séduisait ainsi 141 électeurs de Pluherlin.

11:45 - Les données démographiques de Pluherlin révèlent les tendances électorales À Pluherlin, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec une densité de population de 42 habitants/km² et un taux de chômage de 11,56%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (70,8%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 665 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,45%) et le nombre de résidences HLM (4,29% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 17,43%, comme à Pluherlin, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Pluherlin Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 55,41% au niveau de Pluherlin (Morbihan). Le taux de participation était de 42,87% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Pluherlin, 62,6% des votants avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Pluherlin L'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera le taux d'abstention à Pluherlin. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Pluherlin (56220). Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 79,78% au premier tour, soit 998 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,07% au premier tour et seulement 47,33% au second tour.