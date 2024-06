Résultat des européennes à Molac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Molac pour ces européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 5,68% à Molac, contre 15,01% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Molac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,11% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,94% pour Yannick Jadot, 3,19% pour Fabien Roussel et 1,54% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Molac ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le grand sujet pour cette élection du Parlement européen 2024, localement. Les sondeurs prévoient une liste Bardella à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score de 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'amener à 35% à Molac, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour les élections européennes La ville de Molac avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022. La candidate du RN prenait les devants avec 26,98% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,48% contre 52,52%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 16,69% des suffrages sur place, contre 38,11% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (79,87%).

12:45 - 25,76% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Molac Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 127 électeurs de Molac avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait glané 25,76% des votes devant Yannick Jadot à 16,02% et Nathalie Loiseau à 15,01%.

11:45 - Comment la composition démographique de Molac façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Molac, les élections sont en cours. Dotée de 757 logements pour 1 641 habitants, la densité de la ville est de 53 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 81 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 874 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (79,26 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 39,23% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 55,39% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 671,58 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. En somme, Molac incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Molac : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Molac, 66,96% des habitants n'avaient pas participé. Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? A l'occasion des précédentes européennes, 53,37% des électeurs de Molac (Morbihan) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 63,38% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Molac pour les européennes À Molac, la participation sera sans nul doute l'une des clés du scrutin européen 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 183 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,88% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 24,7% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,73% au premier tour. Au second tour, 56,44% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Molac ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Molac (56230).