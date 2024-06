Le résultat des européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Poix-de-Picardie entre Jordan Bardella en 2019 (28,94%) et Marine Le Pen en 2022 (33,25% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2019 en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes est un élément intéressant au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Poix-de-Picardie. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la ville avec 29,49% au premier round avant un formidable 54,13% au 2e, lui promettant le plus haut niveau à l'échelle municipale. Le Parti passait devant les impétrants étiquetés Ensemble ! Avec 27,25% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 20,37% au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (45,87%) au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,25% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,75%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 50,22%, devant Emmanuel Macron à 49,78%.