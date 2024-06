En direct

19:15 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à Poligny ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections du Parlement à Poligny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 33,36% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,43% à Poligny, contre 26,4% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le RN favori à Poligny pour les européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très analysé. Les sondages d'intentions de vote annoncent un Jordan Bardella à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des dernières élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 25% à Poligny, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les analyses les plus expéditives.

15:02 - Avantage Renaissance à Poligny ? Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 18,33% contre 30,07% pour Emmanuel Macron et 24,35% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 66,57% contre 33,43% pour Le Pen au second round dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,87%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 38,37% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Que retenir des européennes à Poligny en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le RN n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, la liste de Bardella atteignant 15,2% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 26,4%.

11:45 - Poligny : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Poligny foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 4 011 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 380 entreprises attestent une économie florissante. Dans la commune, 12,09 % des résidents sont des enfants, et 10,74 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 237 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,95%, favorise son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 11,34%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 23 357 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Poligny, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Poligny ? Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. L'étude des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,18% au niveau de Poligny (Jura). Le taux d'abstention était de 54,6% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Poligny Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Poligny ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,76% au niveau de la ville, contre un taux de participation de 71,39% au second tour, soit 1 924 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,9% au premier tour. Au deuxième tour, 47,96% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Poligny pour les élections européennes ? Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?