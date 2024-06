Résultat des européennes à Polliat : l'élection 2024 en direct

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Polliat

Comment la population de Polliat peut-elle influencer les résultats des européennes ? Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,71% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (83,45%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 051 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,67%) et le nombre de résidences HLM (7,45% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Polliat mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,4% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.