19:28 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Polminhac pour ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 6,06% à Polminhac, contre 24,89% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Polminhac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,24% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Polminhac En analysant rapidement la progression du Rassemblement national pronostiquée par les sondeurs au niveau national pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer tout proche des 30% à Polminhac. Une estimation qui concorde avec les suffrages déjà conquis par les lepénistes dans la ville entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:02 - Avantage RN à Polminhac ? Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Polminhac pendant la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 30,25% des électeurs dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,86% contre 50,14%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 15,25% des suffrages sur place, contre 41,19% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (70,00%).

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très tranchée Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Polminhac lors des européennes précédentes, avec 24,89% des suffrages. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 23,81% dans la localité. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 12,55%.

11:45 - Élections à Polminhac : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Polminhac, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 213 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 69 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 371 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (66,94 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 48,63% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 37,47% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1314,49 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Polminhac manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Polminhac ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Durant les dernières européennes, 52,05% des électeurs de Polminhac (Cantal) avaient participé au vote, contre une participation de 49,63% en 2014. Y aura-t-il une progression de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Polminhac, 60,43% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les européennes débutent à Polminhac : la participation en question À Polminhac, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères principaux du scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 54,37% au premier tour. Au second tour, 44,57% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Polminhac cette année ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 941 personnes en âge de voter au sein de la ville, 84,17% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 82,04% au premier tour, c'est-à-dire 772 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.