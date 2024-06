En direct

19:25 - Les suffrages de la gauche unie font envie Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,57% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 6,45% à Vic-sur-Cère, contre 25,67% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Que vont trancher les habitants de Vic-sur-Cère ? Les intentions de vote imaginent une liste Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score de 2019. Logiquement, cette dynamique devrait le porter à 31% à Vic-sur-Cère, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les prévisions les plus expéditives.

15:02 - Les habitants de Vic-sur-Cère penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,76% contre 30,05% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,67% contre 59,33%. Le RN ratait aussi la première marche à Vic-sur-Cère un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 13,68% au premier tour, contre 41,56% pour le binôme Les Républicains. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - 25,67% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Vic-sur-Cère Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des précédentes européennes à Vic-sur-Cère plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 25,67% des votes, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,74% et Yannick Jadot avec 13,32%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Vic-sur-Cère aux élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Vic-sur-Cère comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 885 habitants répartis dans 1 446 logements, cette commune présente une densité de 63 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 119 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 171 foyers fiscaux. Dans la commune, 23 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 36,41 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,26% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1192,54 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Vic-sur-Cère, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Vic-sur-Cère : retour sur la participation aux dernières européennes L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 44,43% des personnes en capacité de voter à Vic-sur-Cère avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 52,56% pour les européennes de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Vic-sur-Cère : l'abstention en question À Vic-sur-Cère, l'une des clés de ces européennes sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,89% au premier tour et seulement 47,19% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Vic-sur-Cère ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,47% dans la ville, à comparer avec une participation de 80,22% au premier tour, c'est-à-dire 1 160 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.