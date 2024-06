Résultat des européennes à Pomarez : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des européennes à Pomarez ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, avait glané 22,76% à Pomarez, contre 9,58% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Pomarez, le binôme Nupes avait en effet accumulé 41,91% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Pomarez, entre les 22,76% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,33% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,69% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Pomarez, un favori aux européennes ? La part des électeurs du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections des députés européens au niveau local. On note que Pomarez fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,86% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Pomarez plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Pomarez lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,33%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,82%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,1% contre 53,9%. Le RN ne convainquait pas plus à Pomarez quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,42% au premier tour, contre 41,91% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Pomarez, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée au cours du second tour, achevant la défaite du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes très instructives Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut toujours sembler indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Pomarez, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, avec 23,86% des voix face à Nathalie Loiseau à 22,76% et Raphaël Glucksmann à 9,58%.

11:45 - Élections européennes à Pomarez : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Pomarez comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 579 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 129 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 27 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 12,79 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 43,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 791,17 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Pomarez, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Pomarez : les chiffres clés Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, 692 inscrits sur les listes électorales de Pomarez s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 62,12%), à comparer avec une participation de 52,36% il y a dix ans. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Pomarez, 55,53% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Pomarez : la participation au cœur des préoccupations L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Pomarez. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,31% au premier tour. Au second tour, 44,48% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 181 personnes en âge de voter dans la commune, 16,6% étaient restées chez elles. L'abstention était de 20,15% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.