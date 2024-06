Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,67% à Pomponne, contre 27,84% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Pomponne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,35% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,87% pour Yannick Jadot, 1,91% pour Fabien Roussel et 1,27% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Pomponne lors des européennes ?

Les sondages d'opinion dessinent un Jordan Bardella à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des européennes 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit l'amener à 29% à Pomponne, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais Pomponne n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.