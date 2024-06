En direct

19:09 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Thorigny-sur-Marne pour ces européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Thorigny-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,47% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,24% à Thorigny-sur-Marne, contre 22,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (6,04% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (16,01% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,3% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Thorigny-sur-Marne À Thorigny-sur-Marne, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,42% au terme du vote européen et Marine Le Pen 18,96% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Thorigny-sur-Marne Chez les habitants de Thorigny-sur-Marne, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 18,96%, la représentante de l'extrême droite était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,04% et 27,04% des suffrages. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 63,87% contre 36,13% pour Le Pen au second tour sur place. Au premier tour des législatives, Thorigny-sur-Marne, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 33,47%, alors que le RN restera derrière à 19,33%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Thorigny-sur-Marne en 2019 ? Regarder en arrière semble encore pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? La liste de Bardella ne finissait que deuxième lors des élections européennes à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau prenait la première place avec 22,31%, contre 19,42% pour le RN.

11:45 - Démographie et politique à Thorigny-sur-Marne, un lien étroit Les données démographiques et socio-économiques de Thorigny-sur-Marne révèlent des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,27% et une densité de population de 1829 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2717,23 euros par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2 941 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,80% et d'une population étrangère de 12,00% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Thorigny-sur-Marne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Thorigny-sur-Marne : les chiffres clés Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, lors des élections européennes, sur les 3 166 personnes en âge de voter à Thorigny-sur-Marne, 49,9% étaient allées voter. La participation était de 41,49% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Thorigny-sur-Marne ? À Thorigny-sur-Marne, la participation constituera l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,59% au premier tour et seulement 43,14% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Thorigny-sur-Marne pour les élections européennes ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, 69,66% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,85% au premier tour, soit 4 900 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.