19:09 - À Pont-Audemer, qui va raffler le vote Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 5,92% à Pont-Audemer, contre 19,05% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les études sondagières établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Pont-Audemer, le binôme Nupes avait en effet glané 22,12% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,59% pour Yannick Jadot, 2,51% pour Fabien Roussel et 0,98% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Pont-Audemer pour les candidats RN ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour ces élections européennes à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les enquêtes d'opinion annoncent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat de 2019. Logiquement, cette dynamique doit le porter à 41% à Pont-Audemer, soit dix points de plus également que ses 31,89% à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Les enseignements de 2022 Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Pont-Audemer. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 31,59% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme La République en Marche sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,43% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,87%. Avec 49,83% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,17%.

12:45 - À Pont-Audemer, Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Pont-Audemer, avec 31,89%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 19,05% et Yannick Jadot à 9,52%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Pont-Audemer et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Pont-Audemer émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 848 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 860 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 821 foyers fiscaux. Dans la ville, 15,39 % des résidents sont des enfants, et 29,88 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Pont-Audemer incarne une communauté diversifiée, avec ses 183 résidents étrangers, soit 1,85% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2023,25 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,81%, annonçant une situation économique instable. Pont-Audemer incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Pont-Audemer : ce qu'il faut retenir Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Pont-Audemer, 72,04% des habitants avaient voté. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Lors des dernières européennes, 47,88% des personnes aptes à participer à une élection à Pont-Audemer avaient participé à l'élection. La participation était de 39,3% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Pont-Audemer ? À Pont-Audemer, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,5% au premier tour. Au second tour, 54,7% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Pont-Audemer ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 128 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 31,39% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 32,65% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.