Résultat des européennes à Pont-Aven : l'élection 2024 en direct

11:45 - Pont-Aven : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la commune de Pont-Aven, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 22% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 16,57% sont des personnes âgées. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (36,25%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 313 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,96%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,60%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 15,25%, comme à Pont-Aven, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.