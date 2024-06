En direct

19:28 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Pont-de-Salars pour ces élections européennes ? L'union de gauche aux législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 16,92% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait glané 4,03% à Pont-de-Salars, contre 24,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 24,93% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 27,41% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,95% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Pont-de-Salars ? Si en France entière, les intentions de vote prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage Hayer à Pont-de-Salars ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Pont-de-Salars lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,41%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,83%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,15% contre 54,85%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 16,32% au premier tour, contre 24,25% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella terminant deuxième avec 22,39% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 24,93%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Pont-de-Salars et leurs implications électorales Dans la commune de Pont-de-Salars, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 15,38% des résidents sont des enfants, et 9,99% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 12,99%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,61%) et le nombre de résidences HLM (1,7% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,58%, comme à Pont-de-Salars, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

10:30 - Pont-de-Salars : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. L'observation des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des élections européennes de 2019, 743 électeurs de Pont-de-Salars (Aveyron) avaient participé au vote (soit 61,05%), contre une participation de 50,04% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Pont-de-Salars pour les européennes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Pont-de-Salars ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,83% au premier tour. Au second tour, 48,82% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 17,19% dans la localité. Le taux d'abstention était de 15,31% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.