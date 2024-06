En direct

19:15 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Pont-du-Casse ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait glané 5,93% à Pont-du-Casse, contre 19,37% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Pont-du-Casse, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,73% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Pont-du-Casse avant les européennes ? Le score du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. À Pont-du-Casse, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,87% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,08% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prévoient les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de Pont-du-Casse plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Pont-du-Casse à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 28,08% dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,35% contre 51,65%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 29,45% des suffrages sur place, contre 30,92% pour le binôme La République en Marche. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 50,1%, contre 49,90% pour le binôme La République en Marche.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Pont-du-Casse Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans à Pont-du-Casse, avec 30,87% des suffrages, soit 526 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,37% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 11,8%.

11:45 - Pont-du-Casse : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Pont-du-Casse comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 964 logements pour 4 173 habitants, la densité de la commune est de 219 hab par km². Ses 227 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 266 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,1 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,31% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2184,32 €/mois, la ville désire plus de prospérité. À Pont-du-Casse, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Pont-du-Casse : les chiffres clés Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, mieux qu'en 2014. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins européens. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 1 834 personnes en âge de voter à Pont-du-Casse, 45,96% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 51,65% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Pont-du-Casse À Pont-du-Casse, l'une des clés du scrutin européen sera sans nul doute l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,65% au premier tour et seulement 49,53% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Pont-du-Casse ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 77,96% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. La participation était de 79,58% au premier tour, c'est-à-dire 2 697 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.