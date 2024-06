Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella à ces élections européennes 2024 sera très commenté. A noter : Agen compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,29% lors du vote européen et Marine Le Pen 19% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 26,24% et Emmanuel Macron avec 25,71% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Agen. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 19%. Le deuxième tour ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron l'emportant avec 61,66% contre 38,34% pour Le Pen. Avec 19,81%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 32,77% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Agen se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, finalement vainqueur localement avec 60,19%.

11:45 - Dynamique électorale à Agen : une analyse socio-démographique

La composition démographique et socio-économique d'Agen détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,48%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (32,06%) met en exergue le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2068,33 € par mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,46% et d'une population immigrée de 13,59% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Agen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,9% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.