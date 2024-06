En direct

19:09 - Quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes à Pont-du-Château ? La gauche unie aux législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des législatives à Pont-du-Château, le binôme Nupes avait en effet cumulé 36,5% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une poussée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 7,66% à Pont-du-Château, contre 21,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Pont-du-Château ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Jordan Bardella devrait atteindre près de 30% à Pont-du-Château si la dynamique prédite par les sondages à l'échelle de la France s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 30 à 33% des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les électeurs de Pont-du-Château plutôt pour Macron en 2022 Pont-du-Château avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,21%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 30,85% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,63% contre 58,37%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 21,88% au premier tour, contre 36,50% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Pont-du-Château, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - 21,93% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Pont-du-Château Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Pont-du-Château était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,93% des votes, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,63% et Yannick Jadot avec 11,19%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Pont-du-Château aux élections européennes A la mi-journée des européennes, Pont-du-Château fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 12 459 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 706 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 3 613 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 35 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,43 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 477 résidents étrangers, représentant 3,87% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 38,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 822,94 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Pont-du-Château, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Pont-du-Château ? La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h. L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 48,97% dans la commune de Pont-du-Château, contre une abstention de 58,01% en 2014.

09:30 - Election à Pont-du-Château : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux d'abstention sera indiscutablement un critère essentiel du scrutin européen 2024 à Pont-du-Château. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,32% au premier tour et seulement 58,28% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Pont-du-Château pour les européennes ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,38% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 23,89% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.