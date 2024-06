Résultat des européennes à Vertaizon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Les votants de Vertaizon plutôt pour Le Pen à la présidentielle La communauté électorale de Vertaizon avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême il y a deux ans puisque la cheffe de file du parti frontiste prenait les devants avec 28,35% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,98% contre 53,02%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 23,47% des votes sur place, contre 30,82% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 53,22%.

12:45 - Que retenir des européennes à Vertaizon il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Vertaizon, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 24,73% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 16,03% et Yannick Jadot à 12,64%.

11:45 - Comment la composition démographique de Vertaizon façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Vertaizon, les élections sont en cours. Avec ses 3 358 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 194 entreprises, Vertaizon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,52 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 19,42% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 542 euros/an, la ville vise plus de prospérité. Pour résumer, à Vertaizon, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Vertaizon : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Sur le plan national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,28%. À Vertaizon, 70,69% des votants avaient participé. Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 52,2% des inscrits sur les listes électorales de Vertaizon s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 43,93% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vertaizon : l'abstention au cœur des préoccupations Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs importants de ce scrutin européen à Vertaizon. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 24,77% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,77% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?