Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Pont-sur-Seine. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi anticiper 49% dans la ville cette fois ?

Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un bon score pour le RN à Pont-sur-Seine. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 37,00% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 65,30% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,65% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 16,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,55%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 64,49%, devant Emmanuel Macron à 35,51%.

11:45 - Pont-sur-Seine : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et le contexte socio-économique de Pont-sur-Seine façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,43% de plus de 60 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,36%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 313 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,29%) et le nombre de résidences HLM (23,11% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Pont-sur-Seine mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,39% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.