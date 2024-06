En direct

19:11 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Toulouges ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 8,64% à Toulouges, contre 19,05% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Toulouges, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,04% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Toulouges ? Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion dessinent une progression du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à près de 40% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant les européennes Regarder dans le rétro pour décortiquer l'expérience la plus récente dans les urnes est d'une logique implacable au moment de l'élection suivante. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un beau démarrage pour le RN à Toulouges. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 29,75% au premier round et surtout 53,07% au deuxième, le propulsant au plus haut niveau à l'échelon municipal (Toulouges n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,45% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,44%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54%, devant Emmanuel Macron à 46%.

12:45 - 28,87% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Toulouges Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin enregistrait 28,87% des votes, soit 812 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 19,05% et Yannick Jadot à 11,09%.

11:45 - Élections européennes à Toulouges : un éclairage démographique A mi-chemin des européennes, Toulouges foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 334 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 621 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (82,75 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 266 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2261,67 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,13%, synonyme d'une situation économique tendue. À Toulouges, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Toulouges : ce qu'il faut retenir L'analyse des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. En 2019, lors des européennes, sur les 2 967 personnes en âge de voter à Toulouges, 45,95% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 53,15% il y a dix ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Toulouges À Toulouges, l'un des critères principaux de ces élections européennes sera immanquablement le taux d'abstention. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Toulouges (66350). Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 77,43% des électeurs inscrits dans la ville avaient participé au vote, contre un taux de participation de 76,14% au deuxième tour, ce qui représentait 4 358 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,96% au premier tour et seulement 48,48% au second tour.