19:08 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les études sondagières. Le candidat de gauche avait glané 7,11% à Pontivy, contre 27,27% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Pontivy, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,51% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Pontivy, entre les 27,27% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,39% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,99% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour la liste Rassemblement national à Pontivy ? Les intentions de vote annoncent une liste RN entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le pousser à 27% à Pontivy, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Pontivy ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Pontivy lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,39%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 20,12%. Et elle échouait aussi au second tour avec 34,44% contre 65,56%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Pontivy par la suite, lors des élections législatives, avec 13,64% au premier tour, contre 30,99% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de voix, avec 56,99% sur l'unique circonscription recouvrant Pontivy.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Pontivy il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Avec un score de 17,66%, Jordan Bardella avait été surpassé lors des européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 27,27% des électeurs.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Pontivy En pleine campagne électorale européenne, Pontivy est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 14 774 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 850 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 723 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (26,6 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 1 119 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,60%, Pontivy se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 874 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,63%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Pontivy, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Pontivy : analyse du taux d'abstention aux élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'observation des résultats des scrutins européens antérieurs est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 52,8% au niveau de Pontivy, à comparer avec une participation de 46,72% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Pontivy : l'abstention au cœur des préoccupations L'un des critères déterminants de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation à Pontivy. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Pontivy . Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,15% des électeurs de la commune. La participation était de 72,84% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 910 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,88% au premier tour. Au deuxième tour, 48,17% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Pontivy ?