En direct

19:28 - Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Ponts sur Seulles ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 7,74% à Ponts sur Seulles, contre 24,34% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Ponts sur Seulles, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,24% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Ponts sur Seulles ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà forte à Ponts sur Seulles entre Jordan Bardella en 2019 (16,04%) et Marine Le Pen en 2022 (21,25% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 26% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Renaissance à Ponts sur Seulles ? Ponts sur Seulles avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,25%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 32,83% des voix. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 34,6% contre 65,4%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,22% au premier tour, contre 32,24% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Ponts sur Seulles, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Ponts sur Seulles il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le RN n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, Jordan Bardella terminant deuxième avec 16,04% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première position avec 24,34%.

11:45 - Les données démographiques de Ponts sur Seulles révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Ponts sur Seulles comme partout. Avec ses 1 209 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 59 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 33 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,51 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,85% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,05% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 322,20 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Ponts sur Seulles, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Ponts sur Seulles : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'analyse des dernières élections est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Au moment des élections européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 40,49% au sein de Ponts sur Seulles, à comparer avec une abstention de 54,17% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Ponts sur Seulles, 64,85% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Ponts sur Seulles : l'abstention en question À Ponts sur Seulles, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,53% au premier tour. Au second tour, 50,4% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 22,46% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,42% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.