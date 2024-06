Résultat des européennes à Port-Bail-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait enregistré 26,11% des suffrages, soit 301 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 25,07% et François-Xavier Bellamy à 9,45%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Port-Bail-sur-Mer

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Port-Bail-sur-Mer comme dans toute la France. Avec ses 8,38% d'agriculteurs pour 2 534 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 180 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (60,22 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 47,81% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 8,77%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 129 € par an. À Port-Bail-sur-Mer, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, se joignent aux défis européens.