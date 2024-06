Résultat des européennes à Pouligny-Saint-Pierre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Pouligny-Saint-Pierre, qui vont retenir les supporters de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 19,41% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 5,42% à Pouligny-Saint-Pierre, contre 16,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font espérer à Pouligny-Saint-Pierre La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera le principal enseignement à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. À Pouligny-Saint-Pierre, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 36,12% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,24% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en première position à Pouligny-Saint-Pierre lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La figure de l'ancien Front national cumulait déjà 30,24% au premier tour contre 25,37% pour Emmanuel Macron et 14,16% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour, elle écrasait aussi Macron avec 51,89% contre 48,11%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 22,35% des votes sur place, contre 27,31% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 58,65%.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Revenir cinq ans en arrière semble toujours indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes à l'époque à Pouligny-Saint-Pierre, avec 36,12% des votes (160 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 16,93% et Yannick Jadot avec 9,71%.

11:45 - Pouligny-Saint-Pierre : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Pouligny-Saint-Pierre, les élections sont en cours. Avec ses 1 022 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 48 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 623 foyers fiscaux. Dans le village, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,12 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 54,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 34,4% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 909,52 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Pouligny-Saint-Pierre, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Pouligny-Saint-Pierre Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des scrutins européens précédents ? A l'occasion des européennes 2019, 55,37% des électeurs de Pouligny-Saint-Pierre avaient pris part au scrutin. La participation était de 43,16% lors des européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Pouligny-Saint-Pierre, 60,23% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de voter à Pouligny-Saint-Pierre pour les élections européennes L'abstention sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Pouligny-Saint-Pierre. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,64% au premier tour et seulement 48,53% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Pouligny-Saint-Pierre ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 866 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,24% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 19,17% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.