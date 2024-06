En direct

19:13 - À Pourrières, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Une autre incertitude qui entoure ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,14% des bulletins dans la commune. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 5,31% à Pourrières, contre 19,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - À Pourrières, une liste Bardella favorite ? On note que Pourrières fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,61% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 29,54% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au RN à Pourrières ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un bon démarrage pour le RN à Pourrières. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 29,69% au premier round et surtout 51,92% au second, le portant en tête à l'échelle communale sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même récolté un meilleur chiffre aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. Celle-ci avait accumulé 29,54% au 1er tour et 53,75% au deuxième dans la ville.

12:45 - Que retenir des européennes à Pourrières en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 663 électeurs de Pourrières avaient choisi la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait attiré 30,61% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,44% et Yannick Jadot à 13,9%.

11:45 - Pourrières : européennes et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Pourrières se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 5 474 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 469 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (84,92 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 25,26% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,93%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 35 140 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Pourrières, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Pourrières ? Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Pourrières, 64,76% des électeurs avaient voté. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Au moment des précédentes européennes, 54,38% des électeurs de Pourrières s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 45,28% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Pourrières : l'abstention au cœur des préoccupations Le niveau d'abstention sera sans aucun doute l'un des critères clés des européennes 2024 à Pourrières. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,99% au premier tour et seulement 52,23% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 20,77% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 20,89% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.