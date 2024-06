En direct

19:26 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, s'était arrogée 25,61% à Puyloubier, contre 5,72% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des législatives à Puyloubier, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,12% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (5,15% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,59% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Puyloubier, entre les 25,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,47% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Qui vont élire les électeurs de la droite à Puyloubier ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Puyloubier fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,89% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,31% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Puyloubier ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Puyloubier lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,77%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,31%. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,07% contre 55,93%. Le RN n'a pas plus convaincu à Puyloubier un mois plus tard, lors des législatives, avec 21,32% au premier tour, contre 31,47% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Puyloubier, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Puyloubier lors des précédentes élections européennes, avec 25,61% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 23,89% dans la localité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 14,59%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Puyloubier Dans la ville de Puyloubier, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,01% et une densité de population de 44 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,78%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 686 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,73%) et le nombre de résidences HLM (0,42% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,0%), témoigne d'une population instruite à Puyloubier, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Puyloubier : analyse du taux d'abstention aux européennes Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Puyloubier, 56,0% des habitants avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 60,32% des votants de Puyloubier, à comparer avec une participation de 56,12% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Puyloubier ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Puyloubier ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de Puyloubier . Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 223 personnes en âge de voter dans la ville, 84,71% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 84,23% au second tour, soit 1 031 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,41% au premier tour et seulement 54,28% au second tour.