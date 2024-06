En direct

19:28 - Quels peuvent être les reports du vote Nupes à Pouru-Saint-Remy ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 5,32% à Pouru-Saint-Remy, contre 14,12% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Pouru-Saint-Remy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,2% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 1% pour Yannick Jadot, 2,01% pour Fabien Roussel et 0,67% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - À Pouru-Saint-Remy, une liste Bardella favorite ? Le résultat en faveur de Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Les instituts de sondage imaginent une liste RN entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit le pousser à 47% à Pouru-Saint-Remy, soit dix points de plus également que ses 37,5% à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les inscrits de Pouru-Saint-Remy plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle L'élection présidentielle est probalement la principale clé pour juger la tendance locale. L'élection du président de la République avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 à Pouru-Saint-Remy. La cheffe du RN rassemblait 39,46% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,24% et 15,89% des voix. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est aussi elle qui gagnait avec 62,52%, devant Emmanuel Macron à 37,48%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 25,07% des voix sur place, contre 44,27% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (62,87%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi avisé au moment du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 162 électeurs de Pouru-Saint-Remy avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait glané ainsi 37,5% des votes face à Nathalie Loiseau à 14,12% et Manon Aubry à 11,34%.

11:45 - Les données démographiques de Pouru-Saint-Remy révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Pouru-Saint-Remy comme dans toute la France. Avec une population de 1 142 habitants répartis dans 541 logements, ce village présente une densité de 117 habitants par km². L'existence de 39 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (78,19 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 27,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,2% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 562,83 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Pouru-Saint-Remy écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Pouru-Saint-Remy : étude du taux de participation aux européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. L'observation des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des européennes 2019, parmi les 461 inscrits sur les listes électorales à Pouru-Saint-Remy, 46,4% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 59,62% il y a dix ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Pouru-Saint-Remy À Pouru-Saint-Remy, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés des élections européennes 2024. Le conflit armé entre la Palestine et Israël serait notamment capable de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Pouru-Saint-Remy. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,53% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 75,6% au second tour, ce qui représentait 629 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 45,61% au premier tour. Au second tour, 38,75% des votants se sont déplacés.